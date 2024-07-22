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Новый детский сад на улице Вокзальной в Подольске откроется 1 сентября

Новый детский сад на улице Вокзальной в Подольске построен по подмосковной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и рассчитан на 250 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Уже наводят порядок в помещениях, расставляют мебель, выполняют слаботочные работы, пусконаладку инженерных систем, установленного оборудования.

Завершается и благоустройство территории. Налажено освещение, высажены деревья, кустарники, газонная трава. В детском саду будет 12 групп, для каждой оборудована отдельная игровая площадка.

В светлых просторных помещениях разместятся комнаты для игр, занятий и отдыха. Музыкальный и спортивный залы. В трехэтажном здании будут работать два лифта — пассажирский и грузовой.

По словам представителя подрядной организации, все работы выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами для детских садов, с соблюдением требований СанПиНа.

Яркий фасад детского сада — это негорючие панели, стены утеплены огнеупорной минеральной ватой. Для отделки помещений также использовали безопасные материалы. Камеры видеонаблюдения установлены внутри и снаружи здания, подключены к системе «Безопасный регион».

В детском саду установлен индивидуальный тепловой пункт, который отвечает за отопление, горячую воду, систему теплого пола, вентиляцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.