Новый детсад в Домодедове готов принять 240 воспитанников

В городском округе Домодедово завершено строительство детского сада. Новое учреждение дошкольного образования возвели в микрорайоне Южный по нацпроекту «Семья». Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Работы велись в рамках госпрограммы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Накануне Главгосстройнадзор завершил проверку, по результатам которой выдано заключение о соответствии построенного здания проектной документации.

Реализовать проект удалось всего за год — возводить детский сад начали в августе 2024 года. Площадь корпуса превышает 3,7 тыс. кв. м. На трех этажах размещены современные групповые ячейки, каждая из которых включает игровую и обеденную зоны, раздевалку, туалетную комнату и спальню.

Для воспитанников оборудованы спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, медблок.

Посещать детский сад будут дети в возрасте от 3 до 7 лет, всего учреждение сможет принять 240 воспитанников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025 году обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.