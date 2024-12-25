Новые корпуса в ЖК «Заречье парк» в Одинцове поставили на кадастровый учет

В подмосковном Одинцове строят ЖК «Заречье парк». Кадастровый номер присвоили нескольким секциям дома № 3. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Россреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, Одинцовский округ, рабочий поселок Заречье, улица Луговая, дом 3, кадастровый номер — 50:20:0020202:14690.

В двух 9-этажных домах расположено 520 квартир общей площадью 26,8 тыс. кв. метров различной планировки — от студий до четырехкомнатных, как евро, так и классического формата.

На подземном уровне находится паркинг на 242 машино-места, а также индивидуальные кладовые. На первом этаже зданий расположились помещения коммерческого назначения — здесь откроются кофейни, магазины и бытовые сервисы. Во внутреннем дворе домов с закрытым доступом на территорию обустроены места для отдыха, детские и спортивные площадки.

Внешний облик домов выполнен с учетом современных тенденций архитектуры и вдохновлен деталями элементов голландского стиля. Входные группы на уровне земли оснащены витражным остеклением. В холле расположилась зона для отдыха и ожидания с дизайнерской мебелью, а при входе оборудована просторная колясочная.

ЖК «Заречье Парк» расположен в Одинцовском городском округе, рядом с Мещерским парком и инновационным центром «Сколково». На территории комплекса будет построена вся необходимая инфраструктура. В рамках проекта уже открыта школа для 600 учащихся. Сейчас ведется строительство поликлиники на 300 посещений в смену и многоуровневого паркинга на 717 машино-мест. Также в составе проекта построят детский сад для 210 воспитанников.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.