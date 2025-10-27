Новую станцию водоочистки для Вереи Наро-Фоминского округа построят до конца года
Фото - © Медиасток Подмосковья
Главгосстройнадзор Московской области получил уведомление о старте работ по возведению новой станции водоочистки в составе водозаборного узла города Верея Наро-Фоминского округа. Реализация проекта модернизации ВЗУ обеспечит почти 5 тыс. жителей чистой водой. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.
Сегодня жители города получают воду из трех артезианских скважин, однако проведенный анализ воды выявил превышение нормативных значений по железу, мутности и цветности. Для улучшения качества питьевой воды было решено построить новую станцию водоочистки блочно-модульного типа.
Производительность станции составит 2,3 тыс. куб. м в сутки. Комплекс включает узлы грубой очистки, напорной аэрации, обезжелезивания и фильтрации, умягчения и дозирования гипохлорита натрия. Это позволит комплексно очищать воду от всех нежелательных примесей. Все процессы будут автоматизированы.
Завершить строительство планируется до конца года.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.
«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.