Новую школу на 850 мест планируют построить в округе Истра

Мособлархитектура поддержала архитектурный облик общеобразовательной школы, которая готовится к реализации в селе Рождествено городского округа Истра, вблизи Рождественского бульвара. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Новая современная школа на 850 мест рассчитана на комфортное размещение 34 классов учащихся. Общая площадь трехэтажного здания учебного заведения составит 11 900 кв. метров. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более 80 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Завершить строительство социального объекта планируется в 2027 году.

В плане форма здания школы напоминает букву «Е». Объемно-пространственное решение сформировано тремя блоками, соединенными между собой.

Проект нового образовательного учреждения отличается лаконичным архитектурным решением. Цветовая палитра исполнена в увязке с окружающей застройкой. В наружной отделке стен используется декоративная штукатурка белого цвета, бетонная плитка «под кирпич» в терракотовом оттенке с естественным градиентом, а также серый керамогранит в отделке цоколя. За счет контрастной отделки авторам проекта удалось подчеркнуть пластику объекта и композиционно увязать разногабаритные объемы.

Сплошное структурное остекление в зоне центрального блока и главной входной группы, позволяет максимально использовать естественное освещение и придает конструкции легкость. Различные по пропорциям оконные проемы визуально увеличены за счет межоконных перебивок и акцентированы желтыми металлическими откосами. В том же цветовом решении исполнен парапет кровли.

Входная группа в здание школы выделена П-образным порталом, вход выполнен без ступеней и пандусов, с учетом организации «безбарьерной среды».

По проекту в образовательном учреждении помимо учебных классов предусмотрены лаборантские, помещения для проведения занятий по кулинарии и домоводству, мастерские по обработке металла, дерева и тканей, кружковые. Для учащихся оборудуют многофункциональный библиотечно-информационный центр с читальным залом и книгохранилищем, актовый зал с сопутствующими помещениями. Появятся два спортивных зала, зал для занятий хореографией, медицинский блок с кабинетами психолога и процедурной, пищеблок полного цикла.

Проектом предусмотрена развитая спортивная инфраструктура: поле для мини-футбола, беговые дорожки, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, зоны с игровыми комплексами. Будут выполнены работы по озеленению. Также появится учебно-опытная зона с участками для выращивания различных видов овощных культур.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.