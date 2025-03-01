Новую поликлинику скоро откроют в Лосино-Петровском

Работы по строительству новой поликлиники на 320 мест в микрорайоне Лукино-Варино городского округа Лосино-Петровский завершены. На объекте ведется сборка и установка мебели и оборудования, сообщает министерство строительного комплекса Московской области.

Новое медицинское учреждение в поселке Свердловский построено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Трехэтажное здание общей площадью порядка 6 тыс. кв. метров рассчитано на прием 320 человек в смену: 270 взрослых и 50 детей. В нем предусмотрено размещение педиатрического и терапевтического отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения функциональной диагностики, неотложной медицинской помощи и других. Новое поликлиническое учреждение будет оснащено современным оборудованием.

На первом этаже поликлиники разместится тяжелое оборудование: маммограф, флюрограф, рентген-аппарат. Также здесь будет отделение неотложной помощи, кабинеты забора анализов и вакцинопрофилактики, а также регистратура и аптека.

На втором этаже будут принимать терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты. На третьем — отделение профилактики и дневной стационар.

Территория вокруг поликлиники будет благоустроена.

Уже скоро поликлиника примет своих первых пациентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.