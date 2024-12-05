Новую поликлинику на 1 тыс посещений в смену в Королеве достроят в 2027 году

На территории Центральной больницы по улице Циолковского в Королеве продолжается строительство новой современной поликлиники на 1 000 посещений в смену. В данный момент на объекте трудятся более 40 человек и 4 единицы техники, в том числе башенный кран. Сегодня на стройку с рабочим визитом заехал депутат Государственной думы Сергей Пахомов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Большой Королев — это примерно 225 тысяч жителей, больше 20% — это дети. При этом по всей площади города всего «размазаны» восемь поликлиник и для полного обследования нужно сейчас проходить квест по поиску нужного специалиста и записи к нему. Поэтому строительство большой поликлиники на 1000 посещений в смену было нашей совместной приоритетной задачей с главой Королева», — сказал Сергей Пахомов.

Новая поликлиника решит этот и много других смежных вопросов. 600 взрослых, 300 детей и травмпункт на 100 посещений в смену. В этом корпусе, который войдет в состав Королевской областной больницы, будут оказывать профилактическую, диагностическую, консультативную и лечебную помощь населению.

В новой поликлинике будут все самые востребованные профили: терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология, УЗИ, центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек.

Объект большой, сейчас строители армируют и заливают фундаментную плиту, проводят гидроизоляцию. На готовой части идет возведение стен подвала, готовится прокладка коммуникаций. Работа в графике, необходимых материалов, оборудования и рабочей силы хватает.

Открытие запланировано в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.