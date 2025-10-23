сегодня в 13:50

Новую котельную в Кашире запустят в конце 2025 года

Продолжается строительство новой блочно-модульной котельной мощностью 1 МВт в городе Кашира на улице Коммунистическая. Объект уже готов на 72% — подрядчики занимаются прокладкой наружных сетей, монтажом инженерных систем и благоустройством территории. Завершить строительство планируется до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

При оснащении котельной предпочтение отдали отечественному оборудованию. Объект будет работать круглосуточно без присутствия персонала. Никаких ручных регулировок, только автоматизированный процесс и круглосуточный мониторинг. Система автоматики сама проанализирует потребности, отрегулирует подачу тепла и сэкономит ресурсы. Полезный отпуск тепловой энергии составит 0,292 Гкал/ч.

Контроль за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Подмосковья. Инспекторы надзорного ведомства проверяют каждый этап работ.

Новый объект жилищно-коммунальной инфраструктуры строят по Государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование осуществляется за счет средств бюджетов региона и городского округа Кашира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.