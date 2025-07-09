Новую котельную установили на территории психбольницы в округе Коломна

Завершен ключевой этап работ по созданию комфортной среды в филиале Коломенской психиатрической больницы в селе Большое Колычево. На территорию медучреждения успешно доставили и установили на специально подготовленную монолитную блочную плиту современную дизельную модульную котельную. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы приложили максимум усилий, чтобы все прошло гладко и быстро. Уже скоро медицинский персонал и пациенты, которые находятся здесь на условиях стационара, смогут оценить преимущества качественного теплоснабжения и горячей воды», — отметили сотрудники медучреждения.

Теперь специалистам муниципального предприятия «Тепло Коломны» предстоит финальный и ответственный этап — подключение модуля к необходимым коммуникациям и запуск его в работу.

Котельную введут в эксплуатацию к началу нового отопительного сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.