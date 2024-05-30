Новое жилье получат жители дома округа Шатура, где зимой пострадала кровля

Новое жилье получат шатуряне, проживавшие в доме № 14 по улице Клары Цеткин, где зимой пострадала кровля, сообщается на сайте администрации горокруга Шатура.

Власти округа не оставили жильцов один на один с проблемой и до сих пор помогают решать людям жилищный вопрос. В доме проживало 56 человек. После происшествия все были размещены в маневренном жилье. Но в скором времени люди вновь смогут стать обладателями собственных квадратных метров.

С жильцами встретился заместитель главы округа Василий Косолапов. Он напомнил, что собственникам квартир необходимо до конца мая обратиться в отдел строительства, чтобы урегулировать все нюансы.

Руководству округа удалось решить вопрос с расселением пострадавшего дома: вне очереди одни получат жилищный сертификат и самостоятельно подберут себе жилье, остальным будут предоставлены квартиры в новостройке, которую начнут возводить в пятом микрорайоне города Шатура в следующем году. Все постановления приняты, согласованы и утверждены.

Встреча с людьми проходила в модельной библиотеке, где параллельно шла выездная администрация. Люди смогли сразу решить вопросы, связанные с взаиморасчетами, ведь некоторым продолжали поступать ежемесячные квитанции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.