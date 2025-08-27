Новая школа в ЖК «Героев» Балашихи встретит 1 320 учеников в День знаний

4-этажное здание площадью 20 тыс. кв. м позволит обучать 1 320 учеников. Открытие нового корпуса решило вопрос перегруженности основного корпуса. Для детей будет создано 55 классов, 20 из которых для начальной школы, 25 — для основной и 10 кабинетов для старшей школы. Начальные классы и старшеклассники будут учиться на разных этажах школы.

«Школа полностью готова к открытию 1 сентября. Красивое, новое и современное помещение встретит детей уже в следующий понедельник», — отметил Тарас Ефимов.

В современном здании есть библиотека, медиатека, два спортивных зала, просторная столовая и актовый зал на 600 мест. Во дворе школы будет свой стадион и спортивные площадки для занятий на свежем воздухе.

ЖК «Героев» — современный жилой комплекс, расположенный в удобном и благоустроенном районе Балашихи рядом с Ольгинским лесопарком. В этом году в комплексе появилось два новых образовательных объекта: школа № 15 и ее дошкольное отделение — детский сад на 220 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.