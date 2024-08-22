Новая школа в селе Верзилово округа Ступино откроется в День знаний

В микрорайоне Новое Ступино села Верзилово завершено строительство нового корпуса школы на 550 мест. Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Новое образовательное учреждение построено по госпрограмме Московской области за счет средств бюджета.

В новом корпусе школы разместились просторные классы и лаборатории, мастерские для трудового обучения, два спортзала и библиотечно-информационный центр. Также учащихся порадует актовый зал на 300 мест со сценическим оборудованием. Здесь также есть большая столовая и кабинет врача с процедурной комнатой. Общая площадь трехэтажного здания составляет более 13,6 тыс. кв. метров.

На территории школы появился стадион с беговыми дорожками, детские игровые площадки и зоны для отдыха. Выполнено комплексное озеленение территории — высажены деревья и кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.