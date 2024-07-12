сегодня в 17:28

Новая школа в мкр Барыбино Домодедова готова почти наполовину

Общая строительная готовность Барыбинской школы в округе Домодедово составляет более 43%. На объекте работает 114 человек и задействовано 10 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сейчас идут работы по монтажу инженерных и вентиляционных систем, оштукатуриванию, устройству отмостки здания, монтажу основания под дорожки и игровые площадки, разметке фасада», — рассказала директор Барыбинской школы Тамара Акимова.

Для занятий спортом на прилегающей к школе территории будет создана универсальная спортивная площадка. А именно: оборудован стадион, сделана беговая дорожка, установлены места для отдыха.

Здание старой Барыбинской школы устарело, перестало отвечать современным требованиям, поэтому было принято решение его снести и возвести новое, современное и удобное.

Новая школа будет рассчитана на 550 ребят. Ее открытие запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.