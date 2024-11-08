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Новая школа на 825 мест в Зарайске примет учеников в 2025 году

Глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко вместе с депутатом Госдумы РФ Никитой Чаплиным проверили ход строительства школы в Зарайске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новое образовательное учреждение на 825 мест откроется на ул. Московской в 2025 году в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Сегодня на объекте продолжается строительство. Ведется устройство наружной теплотрассы, опалубки и арматурного каркаса колонн технологических надстроек кровли, кладка наружных стен, формирование насыпи спортивного ядра. Монолитные работы основных несущих конструкций уже завершены. В ближайшее время строители приступят к отделке фасада, установке окон и вентиляции. Необходимый материл для этого имеется.

«Сейчас на объекте задействовано пять единиц техники, 52 рабочих. Есть небольшое отставание от графика. Подрядчику дано поручение в ближайшее время усилить штат рабочих», — подвел итоги выездной проверки Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.