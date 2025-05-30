Неочевидные факторы: из чего складывается цена на квартиру

Эксперт: при покупке жилья обращайте внимание на близость школ и зон отдыха

Генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый в беседе с РИАМО перечислил важные, но неочевидные аспекты, на которые надо обращать внимание при выборе жилья.

Зачастую при покупке жилья люди в первую очередь смотрят на транспортную доступность. Это порой становится самым весомым аргументом. Кроме того, важна близость к жилью поликлиник, школ, магазинов и зон отдыха.

«Из неочевидных факторов, влияющих на стоимость жилья, выделяют строительные и отделочные материалы, использованные при строительстве дома, наличие в доме балконов, лоджий, возможно террас, вид, открывающийся из окон. Все это, несомненно влияет на стоимость жилья», — объясняет Подпалый.

Также эксперт рекомендует учитывать район, в котором выбираете жилье. Важно внимательно изучить все документы. Специалист подмечает, что все должно быть «чисто».