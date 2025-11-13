Недобросовестные землевладельцы лишатся сотен гектаров сельхозугодий в Подмосковье

В результате совместной работы органов муниципального земельного контроля Московской области и управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям инициировано изъятие 27 земельных участков общей площадью около 100 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель в городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Земельные инспекторы неоднократно предупреждали собственника о недопустимости нарушений обязательных требований. Однако владелец не предпринял никаких действий для устранения выявленных нарушений. Информация была передана органами местного самоуправления в управление Россельхознадзора.

Органы власти приняли все возможные меры для обеспечения возврата участков в сельскохозяйственный оборот. По результатам выездного мероприятия было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства РФ, собственник был привлечен к административной ответственности по ст. 8.8 ч. 2 КоАП РФ, впоследствии за неисполнение предписания об устранении нарушений постановлением суда собственник был привлечен к административной ответственности уже по ст. 19.5 ч. 25 КоАП РФ.

Материалы контрольных мероприятий направлены в Министерство имущественных отношений Московской области для подачи иска в суд о принудительном изъятии земельных участков. Одновременно управление Россельхознадзора уведомило Росреестр о внесении ограничений на регистрацию сделок с этими участками до окончания судебного разбирательства.

Таким образом, государство предпринимает решительные шаги против собственников, не исполняющих обязанности по эффективному использованию сельскохозяйственной земли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.