Составлен рейтинг самых дорогих домов для аренды в Подмосковье

Составлен рейтинг самых дорогостоящих домов для долгосрочной аренды в Подмосковье. Самый дорогой из них обойдется арендатору почти в 9 млн рублей в месяц, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Недвижимость».

На четвертом месте рейтинга — коттедж в элитном поселке Madison Park на Новорижском шоссе. Стоимость дома площадью 1500 кв. м. и участком в 30 соток — 1,9 млн рублей. Арендодатель предлагает жильцам несколько спален, гостиную-столовую с выходом на террасу, два кабинета, домашний кинотеатр и гараж. Здесь есть винный погреб, зимний сад, бильярдная, сауна, хаммам.

На третьем месте — особняк в коттеджном поселке «Никольская слобода» на Волоколамском шоссе. Его площадь — 980 кв. м., а цена — 2,8 млн рублей. В доме итальянский паркет, мозаика, предметы ручной лепки из гипса. Согласно объявлению, в особняке несколько спален, гостиная с камином, кабинет, библиотека и профессиональный кинозал. Установлена система «умный дом». Отдыхать можно на участке в 60 соток с садовой мебелью.

На втором месте — дом в коттеджном поселке ParkVille площадью 1177 кв. м. на участке в 29 соток и стоимостью 4,75 млн рублей. Здесь несколько спален, гардеробная, две гостиные, камин, кабинет-кинотеатр, тренажерный зал и винная комната. На участке есть гараж для двух машин с комнатой для персонала. Для отдыха оборудована SPA-зона, бассейн, сауна и комната для массажа.

Лидером рейтинга самых дорогостоящих домов для аренды в Подмосковье стал особняк площадью 1400 кв. м. в коттеджном поселке «Жуковка XXI» на Рублево-Успенском шоссе. За него в месяц придется платить 8,876 млн рублей. Здесь несколько спален с ванными, две гардеробные, два кабинета, кухня-столовая, бар, гостиная с камином, тренажерный зал и терраса с местом для уютных завтраков на свежем воздухе. Также есть баня и гараж для трех машин. Площадь территории — 50 соток.