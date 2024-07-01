Названы социальные объекты, которые откроются в Новой Москве в 2024 году

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23 объекта образования и поликлинику построят в Новой Москве в 2024 году

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что до конца 2024 года в Новой Москве планируется открыть несколько социальных объектов, пишет газета «Известия» .

Там запланировано возвести 23 объекта образования, новую поликлинику в районе Филимонковский и сформировать многопрофильный клинический центр «Коммунарка».

Кроме того, в планах властей построить три спортивных комплекса, ледовый комплекс, баскетбольный центр и стадион регби.

Еще в ТиНАО строят культурно-досуговый центр, реконструируют культурный центр «Ватутинки» и подходит к концу возведение школы искусств.