Названы причины роста цен на аренду квартир и коммерческих объектов в августе

На рынке аренды недвижимости с 1 августа ожидается рост цен на квартиры, загородные дома и коммерческие помещения в городах-миллионниках и пригородах, сообщает Life.ru .

С 1 августа на рынке аренды недвижимости начинается традиционный высокий сезон. По словам руководителя департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елены Мищенко, в июле и августе спрос на аренду возрастает, особенно среди семей с детьми, студентов и переезжающих сотрудников. В этот период арендаторы быстрее принимают решения, опасаясь остаться без подходящего варианта, а собственники повышают ставки.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», в июне 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды по городам-миллионникам составила 34 тыс. рублей, увеличившись на 1,7% за месяц. В Москве медианная ставка достигла 85 тыс. рублей, показав незначительный рост. Количество просмотров объявлений о сдаче жилья также увеличилось, а предложение сократилось на фоне высокого спроса.

В бюджетном сегменте (до 50-60 тыс. рублей) спрос и конкуренция остаются высокими. Многие арендодатели уже повысили цены летом и могут увеличить их еще на 3–7% в августе, особенно ближе к учебному году. В среднем сегменте (60-120 тыс. рублей) ожидается умеренный рост ставок на 3–5% к сентябрю, при этом важную роль играют локация и состояние жилья. В премиум- и бизнес-классе цены останутся стабильными, но качественные объекты быстро находят арендаторов.

На рынке загородной недвижимости после летнего пика спрос постепенно снижается, однако хорошие дома по разумной цене востребованы.

В коммерческом сегменте сохраняется высокий спрос при ограниченном предложении, особенно на офисы класса А и склады. Управляющий партнер MAIN DIVISION Андрей Глушкин сообщил, что с 1 августа ожидается дальнейший рост ставок: офисы могут подорожать на 5–10%, склады — на 5–8%, а торговые помещения — до 10%, особенно в популярных локациях.