Названа цена аренды жилья в городах с главными стартами по фигурному катанию

Посуточная аренда в городах со стартами фигурного катания обойдется от 2 тыс руб

Фигурное катание входит в топ самых популярных видов спорта у россиян. Для тех, кто хочет лично понаблюдать за главными талантами страны в фигурном катании, изучены цены на посуточную аренду жилья в городах с главными стартами, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».

В этом году пройдут четыре этапа Гран-при России. Они состоятся в Магнитогорске (23-27 октября), Казани (30 октября — 3 ноября), Москве (13-17 ноября), Санкт-Петербурге (20-24 ноября).

В столице стоимость посуточной аренды квартиры в среднем составляет 6,6 тыс. рублей, в Петербурге — 4,6 тыс., в Казани — 3,6 тыс. Дешевле всего снять жилье будет в Магнитогорске, там оно стоит в среднем 3,4 тыс. рублей за ночь.

При этом аналитики отметили, что сэкономить любители фигурного катания могут при аренде однокомнатной квартиры. Такое жилье в Магнитогорске стоят 2 тыс. рублей в сутки, в Казани и Санкт-Петербурге — 3 тыс., в Москве — 3,5 тыс.

Тем, кто поедет болеть за любимых спортсменов на чемпионат России – 2025 в Омск с 18 по 23 декабря, снять квартиру посуточно будет стоить в среднем 2,6 тыс. рублей за ночь, а однокомнатную — 2 тыс.

Кубок Первого канала пройдет Челябинске с 27 февраля по 3 марта 2025 года. Снять квартиру посуточно в городе болельщики в среднем могут за 2,9 тыс. рублей, а «однушка» обойдется в 2,1 тыс.

В Новосибирске организуют финал кубка России «Гран-при России». Он запланирован на 13–16 февраля. Арендовать квартиру в городе посуточно в среднем можно за 3,1 тыс. рублей, однокомнатные — за 2,4 тыс.