Начались демонтажные работы в школе № 10 Орехово-Зуевского округа

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского округа начались работы по капитальному ремонту здания школы № 10. Подрядчик на объекте, приступил к демонтажным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

«Рабочие ведут демонтаж внутренних конструкций — перегородок, инженерных сетей и деревянных полов, а также кровельного покрытия», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что в здании школы 1963 года постройки обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Общая площадь здания составляет 1 785 кв. м.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.