На востоке Москвы достроили четырехсекционный дом по реновации

Загрутдинов: в Новогиреево завершено строительство дома по реновации

В столичном районе Новогиреево завершили возведение новостройки по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройка располагается по адресу: улица Утренняя, вл. 20, стр. 2. В ней предусмотрена 321 квартира.

«В каждой выполнена чистовая отделка согласно стандартам программы. У новостройки отличная транспортная доступность: до метро Перово всего 600 м (7 минут пешком)», - рассказал Загрутдинов.

Жилой дом состоит из 4 секций. Особенностью объекта стали фасады, которые выполнили в нескольких цветах. Два корпуса сделали белыми, один — серым и один — оранжевым. Их облицевали керамогранитной плиткой.

В доме оборудовали 76 трехкомнатных, 66 двухкомнатных и 179 однокомнатных квартир.

На первом этаже располагаются помещения для объектов сервиса, торговли и т.д. В жилой части первого этажа обустроили зону почтовых ящиков, колясочную, комнату консьержа, подсобные помещения, лифтовой холл и просторный вестибюль.

Двор организовали по принципу «без машин», обустроили в нем спортивную и детскую площадки, а также зоны отдыха.