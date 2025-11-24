На улице Шухова отремонтируют один из первых домов-коммун Москвы

Согласован проект ремонта пятиэтажного здания, входящего в ансамбль жилых домов конца 1920-х годов, сообщил председатель столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Иван Щербаков.

Объект расположен по адресу: ул. Шухова, д. 11/16.

«Жилой дом на улице Шухова был возведен в рамках городской программы муниципального и кооперативного строительства в 1930 году в составе социалистического квартала для рабочих. Сегодня он является объектом культурного наследия регионального значения — одним из первых домов-коммун в городе. В ходе капитального ремонта в здании приведут в порядок подъезды и технический этаж, обновят фасады, восстановят элементы декоративного оформления», — уточнил Щербаков.

Комплекс жилых домов для РЖСКТ «Первое Замоскворецкое объединение» стал образцом социального жилья нового типа конца 1920-х — начала 1930-х годов. В проектировании квартала приняли участие Николай Травин, Борис Блохин, Самуил Айзикович, Георгий Вольфензон, Александр Барулин, Сергей Леонтович и другие архитекторы.

Согласно проекту в доме сделают локальный восстановительный ремонт в местах замены инженерных коммуникаций. Кроме того, в подъездах поменяют оконные заполнения, расчистят, оштукатурят и заново покрасят стены и потолки. На полах заменят стяжку и облицуют их керамогранитной плиткой. На лестницах отремонтируют защитное ограждение, а также заменят деревянные поручни на перилах.

Поверхности фасадов и цоколя расчистят от множественных окрасочных слоев, после чего обработают антисептическим составом и окрасят.

Специалисты также установят новые входные двери в подъезды, поменяют кровельное покрытие и водосточные воронки.