На торги выставили крупное помещение для бизнеса в Даниловском районе Москвы

На столичных торгах реализуют коммерческое помещение площадью 1275,1 кв. м, которое находится возле станции метро «Автозаводская» и имеет свободное назначение, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Помещение свободного назначения на Автозаводской улице занимает пять этажей в отдельном крыле здания, а также расположено на трех этажах в соседней секции. Оно представляет собой многофункциональное пространство для развития бизнеса в южной части Москвы. Большая площадь объекта — свыше тысячи квадратных метров — позволяет организовать здесь, например, офис, выставочно-демонстрационную площадку или мультиформатный коворкинг с предприятиями общепита», — уточнил Пуртов.

По его словам, близость здания к станции метро «Автозаводская» и соседство с крупными деловыми, культурными и спортивными объектами Даниловского района потенциально могут обеспечить большой поток клиентов.

«Предприниматели, желающие развивать здесь бизнес, могут подать заявки на участие в торгах до 22 января. Открытые аукционы пройдут 3 февраля», - добавил глава департамента.

Помещение расположено по адресу: Автозаводская улица, дом 17, корпус 3, и имеет отдельный вход. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает столичный Департамент городского имущества.

«Коммерческая недвижимость в Даниловском районе в этом году пользуется особым спросом у инвесторов. За неполные 12 месяцев здесь был продан 21 объект. Их общая площадь составила более 6,3 тыс. кв. м. Подбирая площадку для работы, предприниматели ориентировались на планируемый масштаб бизнеса», — сказала руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она уточнила, что на улице Лестева инвестора заинтересовало помещение площадью около 45 кв. м, а на улице Самаринской — почти в 10 раз больше — 424,2 кв. м. На улице Дубининской новый владелец приобрел трехэтажное здание с подвалом и мансардой площадью около 2,5 тыс. кв. м. Оно было куплено вместе с земельным участком площадью свыше 1,1 тыс. кв. м.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

