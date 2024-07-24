сегодня в 14:56

На территории школы для 2 тыс учеников в Котельниках приступили к благоустройству

В Котельниках продолжается строительство новой школы на 2 тыс. мест. Сейчас строительная готовность объекта составляет более 80%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дважды в неделю бываю на территории строящейся школы в микрорайоне Парковый. Контролирую каждый шаг, чтобы День знаний дети города встретили в новом образовательном учреждении», — сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

В новой школе будут располагаться современные учебные классы, оснащенные новейшим оборудованием, интерактивными досками и высокоскоростным интернетом. Специализированные лаборатории для изучения физики, химии, биологии, информатики и других предметов. Спортивные залы, оборудованные для занятий различными видами спорта и актовый зал для проведения мероприятий, концертов и спектаклей.

Активно ведутся отделочные работы, установка оборудования для пищеблока и образовательного процесса. Также ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: уложено резиновое покрытие для спортивного ядра, ведется сборка и монтаж малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.