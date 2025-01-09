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На стадионе «Металлург» в Ступине запланировано проведение капремонта

В 2025 году в Ступине должен начаться капремонт стадиона «Металлург», который с момента постройки в 1956 году ни разу не ремонтировался. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева ступинский стадион вошел в госпрограмму. В ближайшие два года на нем пройдет капитальный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам главы городского округа Ступино Сергея Мужальских, стадион «Металлург» занимает площадь порядка 12 га, на нем располагаются три полноценных футбольных поля, теннисные корты и многое другое.

«Стадион большой — 12 гектаров площадь земельного участка. Строил этот стадион в 1956 году Ступинский металлургический комбинат. И после 1956 года ни разу здесь никакого ремонта не было», — сказал Сергей Мужальских.

Заказчик реконструкции — Министерство строительства Московской области, подрядную организацию, которая будет непосредственно заниматься работами, выберут в начале года после проведения конкурсных процедур.

Отремонтируют не только центральное спортивное ядро, но и обновятся открытые теннисные корты.

Кроме того, на стадионе появится крытый футбольный манеж, чтобы воспитанники СШ «Ока» могли заниматься любимым видом спорта круглый год.

Как отметил тренер-преподавать по футболу СШ «Ока» Антон Олин, в футбольных секциях занимаются порядка 440 мальчиков и девочек, отсутствие манежа не позволяет полноценно проводить тренировки круглый год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.