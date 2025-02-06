На севере Москвы за год отремонтировали почти 70 ветхих строений

Госинспекция по недвижимости продолжает систематическую работу по обновлению ветхих построек, чтобы сохранить архитектурный и эстетический облик столицы. О результатах этой деятельности на территории САО рассказал начальник ведомства Иван Бобров.

Специалисты Госинспекции совместно с федеральными и местными органами власти, а также собственниками зданий определяют приоритетные направления для восстановления ветхих строений и разрабатывают планы их реализации. Работы ведутся во всех районах и округах Москвы, включая север столицы.

«В 2024 году в САО было обновлено 69 ветхих строений. Устаревшие здания, имеющие запущенный вид, не только портят облик городских улиц, но и могут представлять опасность для жителей. Мы выявляем такие ветхие постройки и помогаем собственникам привести их в порядок, что позволяет сохранить архитектурную целостность Москвы», — рассказал Бобров.

Одним из примеров успешного восстановления стало пятиэтажное здание 1954 года постройки, расположенное в районе Беговой по адресу: 1-я улица Ямского Поля, д. 15, стр. 2. После капитального ремонта оно было переоборудовано в медицинский центр.

В случае, если здания приходят в аварийное состояние и становятся опасными, принимаются решения об их сносе. В 2024 году было демонтировано 49 таких объектов. Освобожденные территории благоустраиваются и используются для развития инфраструктуры районов.

Глава ведомства подчеркнул, что в выявлении ветхих построек активно участвуют жители города. Если вы заметили обветшалое здание, можно присоединиться к сообществу неравнодушных горожан и внести вклад в улучшение облика Москвы. Для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес: dobrovoletsgin@control.mos.ru.