На рынке новостроек Подмосковья растет предложение и замедляется спрос

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что в апреле 2024 года на рынке новостроек в Московской области наблюдался прирост предложения на 5,8% по сравнению с мартом. В то же время,средние цены на первичном рынке жилья в регионе демонстрируют стагнацию, сообщает Газета.ru .

По словам эксперта, объем предложения в Подмосковье вырос благодаря старту продаж в 3 новых жилых комплексах, а также расширению предложения в уже существующих проектах, где запустили новые очереди. На данный момент в Подмосковье экспонируется 44,9 тыс. квартир и апартаментов в 210 новостройках.

Квадратный метр в новостройке по итогам апреля обошелся в среднем в 186,4 тыс. рублей. Цены объясняются увеличением доли предложения квартир без отделки до 44,4% (плюс 5,8 п. п. за месяц).

Что касается спроса, то апрель оказался не самым удачным месяцем для рынка Мособласти, отметил управляющий директор компании. Количество зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) в прошлом месяце составило 3,6 тыс., что на 3,5% меньше, чем в марте, и на 6% меньше год к году.

Сырцов объяснил снижение апрельских показателей по ДДУ тем, что в начале весны многие покупатели совершали сделки, используя средства с депозитов, открытых полгода назад на фоне повышения ключевой ставки. Вместе с тем, апрельские показатели оказались выше январских и февральских благодаря повышению активности клиентов, стремящихся успеть приобрести жилье по льготной ипотеке под 8% до ее отмены с 1 июля.