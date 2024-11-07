На оснащение подмосковного центра «Ясенки» планируется выделить более 188 млн руб

На оснащение подмосковного центра «Ясенки» в 2025 году планируется выделить более 188 миллионов рублей, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В четверг в Мособлдуме прошли публичные слушания по проекту бюджета Подмосковья на 2025 год и плановый период 2026–2027 гг.

Центр «Ясенки», который находится в Подмосковье, с 2023 года принимает вернувшихся с СВО бойцов для прохождения бесплатной реабилитации. На базе медучреждения проводятся не только реабилитационные мероприятия, но и полное соцсопровождение участников СВО.

С момента открытия центра реабилитацию там прошли 307 бойцов по 9 разным программам.

«Из нового — это обучение ходьбе на протезе и активной коляске. Также ввели возможность женам и матерям бесплатно проживать совместно с бойцом в период его реабилитации. Завезли новое оборудование — стабилоплатформу, беговую дорожку с подвесом, баррокамеру и аппарат обратной связи», — рассказал министр.

Также в 2025 году в «Ясенках» планируется открыть бассейн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.