На месте ветхого строения в Хорошево-Мневниках появится жилой квартал

Новый жилой комплекс возведут на улице Народного Ополчения в Москве. Его будут строить на участке, который освободили от обветшалой постройки, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Специалисты инспекции выявили признаки неудовлетворительного состояния в здании по адресу: улица Народного Ополчения, д. 34, стр. 1. Инспекторы зафиксировали, что многоэтажное здание не эксплуатировалось и имело повреждения фасада. Мероприятия по выявлению ветхих построек проводят во всех административных округах столицы с 2020 года.

«Мы продолжаем плановые мероприятия по освобождению городского пространства от ветхих строений и улучшению архитектурного облика столицы. Для этого после обнаружения таких объектов разрабатываются дорожные карты по восстановлению или демонтажу», — сказал Бобров.

Он добавил, что в данном случае решение разобрать здание приняли вместе с собственником.

По словам главы контрольного ведомства, ранее занимаемый обветшалым объектом участок будет задействован для развития социнфраструктуры — на нем планируется построить новый жилой комплекс. Сейчас участок очистили от строительного мусора и привели в порядок.