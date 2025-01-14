На кадастр в Подмосковье поставлены 570 жилых объектов в 2024 году

За прошедший год в Подмосковье были поставлены на кадастр 570 жилых объектов. Кадастровые номера присвоили 215 жилым домам и 355 таунхаусам в 36 муниципальных образованиях региона, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Постановка на кадастровый учет дает гражданам возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий. Это позволяет: обеспечить граждан новым комфортным жильем и улучшить жилищные условия, обновить социальную инфраструктуру, благоустроить территории.

Оперативная постановка на кадастровый учет в Подмосковье ведется совместно министерством жилищной политики и управлением Росреестра по Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.