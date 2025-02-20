На кадастр поставлен еще один дом в ЖК «Ново-Молоково» Ленинского округа

В Ленинском городском округе введен в эксплуатацию многоквартирный дом на 889 квартир в составе ЖК «Ново-Молоково». Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Адрес: МО, Ленинский г. о., с. Молоково, б-р. Ново-Молоковский, д. 1

Кадастровый номер: 50:21:0060403:9777.

В новом корпусе общей площадью 42 тыс. кв. метров представлена разнообразная квартирография: от студий до трехкомнатных, как классического, так и евроформата. Входные группы оснащены ступенями с перилами. Внутри подъезда выполнена декоративная отделка зон общего пользования, есть кабины консьержей и обустроены вместительные ниши для хранения колясок и сезонного имущества. Во дворах установлены современные детские площадки и уличные гимнастические городки, пешеходные тротуары и автостоянки.

ЖК «Ново-Молоково» расположен в Ленинском городском округе. На территории жилого комплекса есть все для комфортной жизни: два детских сада, собственный культурный центр, кафе, салоны красоты, супермаркеты, аптеки и многое другое. В пешей доступности есть зеленые зоны и работает конноспортивный клуб «Левадия», для любителей рыбной ловли поблизости расположено несколько водоемов, рыболовная усадьба «Остров» и клуб семейного отдыха.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.