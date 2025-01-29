На кадастр поставили еще один дом в ЖК «Белая дача парк» в Котельниках

В городском округе Котельники многоквартирный дом в составе жилого квартала «Белая дача парк» поставлен на кадастровый учет. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Дому по адресу: г. Котельники, мкр. Парковый, д. 14, присвоили кадастровый номер — 50:22:0000000:124211.

В 26-этажном доме 1456 квартир общей площадью более 60,8 тыс. кв. метров различной планировки. На первом этаже здания запроектированы коммерческие помещения, где откроются магазины, аптеки, кофейни и различные сервисы. Входные группы оборудованы в соответствии с концепцией создания безбарьерной среды. Во дворе размещены детские игровые площадки, зоны отдыха и места для парковки.

Проект «Белая Дача парк» от компании «Пик» расположен в подмосковных Котельниках. В жилом квартале запланирована развитая инфраструктура: поликлиника, пять детских садов, два из них уже открыты, также открыта школа. По территории проекта проходит широкий пешеходный бульвар для отдыха и прогулок.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.