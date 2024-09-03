На юго-востоке Москвы ввели в эксплуатацию 47 ЖК по программе реновации

47 новых жилых комплексов, построенных по программе реновации, ввели в эксплуатацию в столице. В стадии строительства и проектирования находятся еще 74 новостройки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Новые квартиры в округе получили почти 30 тыс. москвичей. Вместе с домами строятся школы и детские сады. Например, дошкольные образовательные учреждения появятся в районах Люблино, Выхино-Жулебино и Текстильщики. Новые образовательные комплексы будут и в Марьине и Южнопортовом.

Также в Люблине построят поликлинику, а в Южнопортовом — подстанцию скорой помощи. Власти согласовали строительство культурно-спортивного центра «Печатники» — четырехэтажного здания со спортивным, актовым и демонстрационными залами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в период с января по август этого года в столице были утверждены 30 решений о комплексном развитии территорий (КРТ) в 10 административных округах. Их суммарная площадь превышает 264 га.