На городские торги выставили 32 машино-места в ВАО Москвы

Автомобилисты могут приобрести на городских торгах 32 машино-места в Восточном округе столицы, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Места для парковки расположены в 2 жилых домах и 3 гаражных комплексах в районах Измайлово, Северное Измайлово и Гольяново.

«Приобретение парковочного места — это инвестиция в собственный комфорт и безопасность автомобиля. Такое решение избавляет от необходимости тратить время на поиск парковки и рассчитывать поездки так, чтобы успеть занять свободное пространство во дворе. Сейчас на городских торгах представлено 32 машино-места в ВАО. Из них 26 лотов доступны в гаражном комплексе на 16-й Парковой улице. Три места расположены на подземных парковках жилых домов в Измайловском проезде. Еще три можно приобрести в многоуровневых паркингах на 1-й улице Измайловского Зверинца и Красноярской», — уточнил Пуртов.

Парковочные пространства находятся по адресам: ул. 16-я Парковая, д. 20А, стр. 1; Измайловский проезд, д. 10, корп. 1 и 3; ул. 1-я Измайловского Зверинца, д. 8; ул. Красноярская, д. 2. Их площадь варьируется от 11,6 до 19,7 кв. м.

Заявочные кампании завершаются в период с 9 по 25 июня, а торги пройдут с 18 июня по 7 июля на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.