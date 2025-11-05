На геопортале Подмосковья появилась новая услуга для застройщиков

Муниципальная услуга «Принятие в муниципальную собственность имущества, созданного за счет внебюджетных источников финансирования» переведена в личный кабинет застройщика на Геопортале Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ранее подача заявлений осуществлялась через портал госуслуг Московской области (РПГУ), теперь весь процесс от подачи документов до получения результата реализован в цифровом формате внутри Геопортала.

Застройщики, возводящие объекты социальной или инженерной инфраструктуры за внебюджетные средства, обязаны передать их в собственность муниципалитетов. Услуга позволяет оформить этот процесс онлайн — с подачей заявления, загрузкой документов и получением итогового решения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.