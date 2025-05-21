На Большой Дмитровке отремонтируют дом начала прошлого века

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома в Тверском районе. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«Четырехэтажный жилой дом 1910 года постройки состоит из шести подъездов. Здание находится по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 7/5, строение 3. В доме специалисты проведут восстановительные работы в зонах замены инженерных коммуникаций, в местах общего пользования, жилых и технических помещениях», — рассказал Иван Щербаков.

В рамках восстановительных работ в квартирах, в местах замены стояков отопления приведут в порядок стены, потолки и полы.

В подъездах локально отремонтируют штукатурно-окрасочный слойпотолков и напольное покрытие из керамогранитной плитки.

«Для проведения комплекса мероприятий по капитальному ремонту был разработан специальный проект, а также подобраны самые современные отечественные материалы и технологии. На объекте планируется прокладка новой электросети, обновление систем холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения. Кроме того, будет произведена замена магистралей водоотведения», — рассказал заместитель генерального директора ФКР Москвы Евгений Чуищев.

В арендуемых подвальных помещениях дома специалисты заменят подвесные потолки и полы. Кроме того, в подвале проведут локальный ремонт потолков и полов в зонах стояков отопления и канализации.