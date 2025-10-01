На Амурской улице в Москве появятся 4 дома по программе реновации

Согласованы проекты многоквартирных домов по программе реновации в столичном районе Гольяново, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Два дома по одинаковым проектам построят на земельных участках № 26 и 30. Это будут четырехсекционные здания, в каждом — по 538 квартир. Новостройка на земельном участке № 40 будет состоять из 4 жилых корпусов: в ней запроектировано 574 квартиры. В доме на участке № 46 будут 2 жилые секции и 135 квартир.

«Новые дома появятся на месте расселенных пятиэтажек на Амурской улице. Всего проектами предусмотрено 1785 квартир, их сдадут с чистовой отделкой и полностью готовыми для переезда. Кроме того, часть квартир оборудуют для людей с ограниченными возможностями здоровья», — прокомментировал Щербаков.

Первые этажи зданий отведут под помещения общественного и коммерческого назначения. Пространство вокруг новостроек озеленят и благоустроят.

Для комфорта маломобильных жителей дворы и места общего пользования спроектированы с соблюдением принципов безбарьерной среды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.