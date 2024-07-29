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На 29% увеличился объем продаж крупных девелоперов в Подмосковье за неделю

На 29% увеличился объем продаж крупных девелоперов в Московской области за прошедшую неделю июля. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Рост продаж обусловлен:

увеличением количества сделок с использованием IT ипотеки;

краткосрочными акциями от застройщиков на определенный пул квартир (скидки и субсидии).

Бронь на квартиры по сравнению с прошлой неделей увеличилась на 42% (56,9/40,2 тыс. м2).

Максимальный объем продаж — ГК «ПИК» и ГК «Самолет».

На рынок влияет повышением ЦБ ключевой ставки до 18%, которое приведет:

к пересмотру условий по кредитам;

ставка по ипотеке будет повышена на величину, сопостовимую с изменением ключевой ставки.

Емкость рынка недвижимости Московской области позволяет ежегодно возводить 4,4 млн кв. метров жилья в МКД. Это подтверждают и продажи девелоперов более 3,8 млн кв. метров в год.

Высокий интерес на недвижимость в Подмосковье обусловлено привлекательной стоимостью квадратного метра, который ниже на 20-30% чем в соседней столице. При этом, покупатель может приобрести более просторную квартиру со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В прошлом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.