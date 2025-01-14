На 1,2 млрд выросли доходы, получаемые за изменение ВРИ земучастков в Подмосковье

В прошлом году в Подмосковье свыше 10,2 тыс. собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков на общую сумму более 2,8 млрд рублей. Это на 1,2 млрд больше показателя 2023 года, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Всего же за прошлый год по изменению вида разрешенного использования было направлено свыше 14,7 тыс. положительных решений на общую сумму более 11,5 млрд рублей.

Плата взимается за изменение действующего ВРИ на виды разрешенного использования земли, которые подразумевают различные виды жилой застройки. Это может быть индивидуальная застройка, малоэтажная многоквартирная, блокированная, среднеэтажная, многоэтажная, а также ведение личного подсобного хозяйства или садоводства.

Узнать вид разрешенного использования земли можно, заказав выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости с помощью электронных сервисов на портале госуслуг, на сайте Росреестра, в офисах МФЦ или через сервис «Публичная кадастровая карта».

Также заявитель может рассчитать плату за услугу до обращения в Росреестр. Изменения в ЕГРН вносятся уже после оплаты, которая подтверждает намерение собственника. Благодаря такому порядку в регионе полностью ликвидирована задолженность по оплате за изменение ВРИ.

Услуга «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области» доступна на портале госуслуг региона.

Чтобы сменить ВРИ, требуется заполнить заявление, указать кадастровый номер участка и тот вид использования, на который требуется изменить действующий. Если нет никаких ограничений в выборе конкретного ВРИ, заявитель в течение 15 дней получает в личный кабинет уведомление с расчетом платы за процедуру и реквизитами. После внесения платы и получения уведомления об оплате заявитель может обратиться в Росреестр.

При этом следует помнить, что изменение ВРИ земельного участка может отразиться на его кадастровой стоимости и на величине земельного налога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.