Музыкальную школу имени Одоевского в Красносельском районе столицы ждет ремонт

Согласован проект капитального ремонта детской музыкальной школы имени В. Ф. Одоевского в ЦАО, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

«В Красносельском районе отремонтируют одну из старейших музыкальных школ Москвы. Учреждение располагается в двух зданиях 1905 года постройки по адресу: Докучаев переулок, дом 7, строения 1 и 2. Согласно проектной документации, в них отремонтируют все помещения, а также приведут в порядок фасады и поменяют кровлю», — уточнил Щербаков.

Проект капремонта предполагает замену части внутренних перегородок и полов, всех окон и внутренних дверей с последующим восстановлением откосов. Навесные потолочные конструкции демонтируют, потолки расчистят и покрасят. Отделку стен и полов выполнят с использованием различных материалов в зависимости от функционального назначения помещений.

Фасады очистят от старой краски, обновят штукатурный слой и перекрасят, на цоколе поменяют облицовочную плитку. В здании также установят новые входные двери и козырьки над крыльцами.

Капремонт коснется и крыши. Специалисты поменяют деревянную стропильную систему и кровельное покрытие, а также установят новые слуховые окна и защитное ограждение.

«Сегодня в музыкальной школе имени В. Ф. Одоевского учатся 350 детей по разным музыкальным направлениям: это фортепиано, музыкальный фольклор, академический и народный вокал, синтезатор. После ремонта ребятам будут доступны современные учебные классы и новый компьютерный кабинет для обучения аранжировке и звукорежиссуре», — заключил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.