Москвичи пожаловались, что застройщик сорвал сроки и не хочет платить неустойку

Столичные дольщики обвиняют застройщика жилого комплекса на искусственном острове Мневниковская пойма в Москве в том, что он якобы пытается обойти отмененный мораторий и избежать оплаты неустоек за срывы сроков. Об этом сообщает Baza .

Ряд домов на острове Мневниковская пойма должны были сдать еще в конце прошлого года. Однако соблюсти сроки, предположительно, не удалось.

Покупателей квартир начали приглашать на осмотр в 2026 году. Но застройщик якобы обещает отдать ключи от квартиры в случае, если акт приема-передачи те подпишут задним числом, то есть, 1 января.

В эту дату отменили мораторий на штрафы и пени для девелоперов, который был введен два года назад. Как пишет Baza, компания фактически не хочет платить за просрочку.

Покупатели поделились, что отказаться от подобных условий, предположительно, нельзя. В этом случае девелопер якобы говорит, что подпишет акт в одностороннем порядке и сдаст жилье на 14 дней позже.

Десятки дольщиков волнуются, что дата в акте приема-передачи лишит их возможности получить компенсации за просрочку. Некоторые написали заявления в полицию.

