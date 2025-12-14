Москвич впервые в России отсудил квартиру у обманутой мошенниками пенсионерки

Мужчина в первый раз в России отсудил квартиру у пенсионерки, которая сказала, что ее обманули аферисты. Жилье находится рядом с «Москва-Сити», сообщает SHOT .

Москвич Олег приобрел у 78-летней пенсионерки квартиру на Савинской набережной в центре Москвы полтора года назад за 20 млн рублей. Перед сделкой с продавцом поговорили адвокат и риэлторы.

На встрече присутствовал доктор, которому женщина подтвердила, что ее не обманывают. В качестве вещественного доказательства сняли часовое видео.

Олег стал новым владельцем и начал ремонт. Однако через несколько месяцев после сделки пенсионерка подала в суд на Олега.

Через год после приобретения жилья силовики поймали дроппера, которому экс-владелица квартиры передала средства. Дело стало гражданским. Затем суд вынес решение в пользу покупателей.

