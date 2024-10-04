Москва выставила на торги права на размещение елочных базаров

На городские торги выставили права на размещение четырех нестационарных торговых объектов (НТО) для продажи елей, сосен и лапника в центральном округе столицы, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Елочные базары разместят в Басманном, Мещанском, Таганском и Пресненском районах.

«Предприниматели смогут принять участие в аукционах за право на размещение четырех елочных базаров площадью от 10 до 20 квадратных метров в центральных районах столицы. С победителями подпишут договоры на пять лет. Они смогут ежегодно в конце декабря устанавливать нестационарные торговые объекты на специально выделенных участках для продажи елей, сосен и лапника», — уточнил Пуртов.

Заявочные кампании завершатся 25 октября, победитель будет определен в ходе открытого аукциона, который пройдет 30 октября.

Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на столичном инвестиционном портале.

Всю необходимую информацию о них можно найти в разделе «Имущество от города»: фотографии, документация, условия и форма реализации.