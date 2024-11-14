Москва выставила на торги 13 коммерческих помещений в районе Фили-Давыдково

Столица выставила на торги 13 помещений на первых этажах жилых домов, которые находятся в районе Фили-Давыдково на западе мегаполиса, сказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Заявочные кампании завершатся в период с 19 ноября по 10 декабря в зависимости от выбранного лота. По словам Пуртова, местоположение бизнеса — один из важнейших факторов его привлекательности.

«В связи с этим большим спросом у предпринимателей пользуются помещения свободного назначения, расположенные на первых этажах зданий в местах c развитой инфраструктурой и высоким пешеходным трафиком. Сейчас на городских торгах доступно 13 таких пространств в районе Фили-Давыдково. Стоимость помещений определится в ходе открытых аукционов, которые состоятся в период с 27 ноября по 18 декабря», — уточнил Пуртов.

10 помещений площадью от 69 до 130 кв. м находятся по адресу: ул. Кастанаевская, д. 44, корп. 2 и 3. Еще два объекта площадью более 150 кв. м расположены на ул. Малой Филевской, д. 22. Один лот площадью порядка 125 кв. м находится по адресу: Рублевское шоссе, д. 9.

Победители торгов смогут открыть в помещениях магазины, кафе, аптеки, мастерские, пункты выдачи заказов или другие предприятия сферы услуг. Для участия понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.