Москва, Сочи и Санкт-Петербург: в каких городах можно ждать скидок на квартиры

Экономист Зайнуллин: скидки на квартиры могут достичь 25-30% в 2025 году

Согласно прогнозам профессора экономических наук Сергея Зайнуллина, в 2025 году скидки на квартиры могут достичь 25-30%, сообщает Газета.ru .

«Рынок жилой недвижимости будет либо медленно сползать вниз, либо стремительно падать в зависимости от поведения государства, банков, застройщиков и покупателей», — заявил эксперт.

Экономист подчеркнул, что на этот процесс влияют многие факторы, начиная с перегретого состояния рынка и заканчивая изменениями в денежно-кредитной политике Центробанка. Резкие колебания процентных ставок от 1-7% до 25-30% в год также оказывают значительное влияние на цены.

Среди крупнейших городов, где ожидается снижение цен, выделяются Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В столице стоимость однокомнатной квартиры может упасть с 12 до 9-10 млн рублей, в Сочи — с 11 до 8-9 млн, а в Санкт-Петербурге — с 7,5 до 5,5-6 млн рублей. Зайнуллин уверен в том, что при ипотеке на 9 млн рублей платежи составят около 210 тыс. рублей в месяц, в то время как при льготной ставке 6% они снизились бы до 100 тыс.

По мнению Зайнуллина, решение о покупке или аренде жилья чаще всего связано с личными целями и желанием стабильности. В условиях текущих ставок ипотека может обойтись в 2-3 раза дороже аренды, что также следует учитывать потенциальным покупателям.

В завершение, эксперт отметил, что Центробанк на декабрь 2024 года зафиксировал ключевую ставку на уровне 21%, что делает дальнейшее удешевление ипотеки маловероятным в ближайшем времени.