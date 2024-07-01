Москва сдаст три спортивных объекта в аренду на 25 лет

В Москве на торги выставили 3 здания , в которых арендаторы смогут открыть спортивные центры. Объекты передадут по программе повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта, сообщила заммэра столицы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Департамент экономической политики и развития и департамент спорта с 2023 года реализуют программу повышения эффективности управления городскими объектами массового спорта. По этой программе в долгосрочную аренду сроком на 25 лет уже переданы семь спортивных городских объектов, среди которых — спорткомплексы в разных районах Москвы с универсальными спортивными залами, бассейнами, теннисными кортами», — отметила Мария Багреева.

Она добавила, что арендаторы будут вправе проводить обновление и модернизацию объектов, но обязаны использовать их для массового спорта.

Еще одно здание столица ранее передала частному оператору вне данной программы. Инвестор займется модернизацией и переоборудованием крытого ледового поля.

В июле по программе проведут торги на право арендовать еще три спортобъекта в СВАО, Зеленограде и ЗАО.

«Самый крупный объект сдается в аренду в районе Старое Крюково. Это трехэтажное здание площадью 2,7 тыс. кв. м. Во Внукове предлагается двухэтажное строение площадью почти 1,9 тыс. кв. м. Оно расположено недалеко от станции метро „Пыхтино“. Небольшое двухэтажное здание площадью 206 кв. м выставлено на торги в районе Отрадное. Размер арендной платы за каждый спортобъект определится в ходе открытых аукционов», — пояснил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он подчеркнул, что участвовать в торгах смогут как юрлица, так и ИП, которые ведут деятельность в области спорта и физической культуры.

Заявки на участие в торгах принимают до 15 и 29 июля, а сами аукционы проведут 17 и 31 июля.

В Москве на торги регулярно выставляют коммерческие объекты. Ранее мэр города Сергей Собянин рассказывал, что в 2023 году в мегаполисе реализовали порядка 2,6 тыс. бизнес-объектов, большую часть из них составили нежилые здания и помещения.

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разное имущество, а инвестпортал является витриной предлагаемых объектов. В разделе «Имущество от города» публикуют всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию, фотографии. Предложения включают нестационарные торговые объекты на территориях общественных пространств, участки для строительства коммерческих объектов, помещения и здания для различного бизнеса. Участвовать в аукционах можно дистанционно в онлайн-формате.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика».