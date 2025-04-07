Москва предлагает бизнесу приобрести помещения в новостройках

На городские торги выставлено 10 коммерческих помещений свободного назначения, которые расположены в новостройках в районах Метрогородок, Филевский Парк, Некрасовка и Кунцево, заявил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены в домах, построенных в период с 2019 по 2023 год. По два объекта находятся по адресам: Открытое шоссе, д. 30, Береговой проезд, д. 1Б, улица Маресьева, д. 12, корп. 4.

Еще четыре помещения доступны по адресу: улица Академика Павлова, д. 38, корп. 1.

«На Инвестиционном портале Москвы можно найти помещения, подходящие практически под любой запрос предпринимателей. Например, хорошим вложением являются объекты свободного назначения с отдельным входом на первых этажах новых домов. В современных ЖК как правило складывается дружное соседское сообщество, и рекомендации тех, кто уже посетил новое кафе, магазин или салон красоты, могут быстро дойти до всех жителей дома. Площадь объектов составляет от 66,6 до 154,4 кв. м, а подача заявок на участие в торгах завершается в период с 14 апреля по 5 мая», — поделился Пуртов.

Торги пройдут с 23 апреля по 14 мая на электронной площадке «Росэлторг». Для участия в них понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.