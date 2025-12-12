Московская область представила опыт медиации на круглом столе в РУДН

Представители комитета по конкурентной политике Московской области приняли участие в круглом столе по вопросам медиации муниципальных споров, который прошел на площадке Российского университета дружбы народов, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Круглый стол «Медиация в действии: возможность урегулирования муниципальных споров» объединил преподавателей и студентов РУДН, представителей Торгово-промышленной палаты РФ, Московской ТПП, а также комитета по закупкам Московского областного отделения «ОПОРА РОССИИ».

В ходе дискуссии участники обсудили внедрение медиативных процедур в муниципальную практику, разработку профессиональных стандартов для медиаторов, правовые основы и экономическую эффективность медиации для местных бюджетов. Особое внимание уделили успешному опыту внесудебного урегулирования споров между органами власти, бизнесом и гражданами.

Спикеры отметили, что медиация способствует сокращению судебных издержек, сохранению деловых и социальных связей, а также поиску быстрых и жизнеспособных решений. Были рассмотрены конкретные кейсы успешного разрешения конфликтов с участием медиаторов.

Эксперты подчеркнули лидерскую роль Московской области в формировании эффективной системы досудебного урегулирования споров, отметив, что этот опыт может быть полезен другим регионам. Дискуссия в РУДН стала шагом к укреплению доверия между властью, обществом и бизнесом через открытый диалог и поиск взаимовыгодных решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.