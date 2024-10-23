Монолитный конструктив Rublevo Business Park на МКАД завершен на 98%

Подходят к завершению монолитные работы в бизнес-центре класса А Rublevo Business Park , который возводится в Подмосковье на 64-м километре МКАД в районе Мякинино, сообщает пресс-служба Rublevo Business Park.

Проект включает в себя две башни А и В высотой 12 этажей. В октябре монолитный конструктив обеих башен выполнили на 98%.

Параллельно в бизнес-центре идут фасадные работы. Также ведется устройство архитектурной подсветки, разработанной бюро UNK lighting, которая позволит выделить объект среди городского ландшафта.

Остекление башен выполнено на 55%. Кладка наружных стен завершена на 85%. В подземной части бизнес-центра кладка внутренних стен и перегородок выполнена на 97%, а в надземной части — на 30%. В трехуровневом подземном паркинге на 10% выполнена штукатурка стен.

Фото - © Пресс-служба Rublevo Business Park Фото - © Пресс-служба Rublevo Business Park Фото - © Пресс-служба Rublevo Business Park Фото - © Пресс-служба Rublevo Business Park Фото - © Пресс-служба Rublevo Business Park Фото - © Пресс-служба Rublevo Business Park

Также на объекте проходит монтаж инженерных коммуникаций. На 10% смонтирован индивидуальный тепловой пункт, на 35% выполнено устройство системы вентиляции в подземной части и на 5% — в надземной части бизнес-центра. На 10% завершена прокладка сетей сплинкерного пожаротушения, на 20% — сетей канализации и на 7% — систем отопления.

На строительную площадку уже завезли оборудование для монтажа противодымной вентиляции. Инженерное оборудование для индивидуального теплового пункта, котельной и вентиляционной камеры закуплено в полном объеме. Его доставят на объект до конца этого года.

Общая площадь бизнес-парка — 105 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрен подземный трехуровневый паркинг на 746 машино-мест, с отдельными мото-местами.